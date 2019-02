Raffica di furti in appartamento

Allarme furti a Fagnano Olona. Sono almeno quattro quelli che sarebbero stati commessi in una sola giornata nel centro della Valle Olona.

Stando a quanto denunciato da alcuni utenti facebook, nel gruppo “Anche i Fagnanesi nel loro piccolo si incazzano…”, nella serata di domenica, attorno alle 19, i ladri sarebbero entrati in un’abitazione di via Pasubio e in una in via Marconi dove hanno anche fatto parecchi danni. Altri furti erano già stati segnalati a dicembre nella zona di Bergoro.

Indagano i carabinieri della stazione di Fagnano Olona