Una “Randonnée” per aiutare le donne maltrattate

Le strade non vengono chiuse, lo stesso ciclista deve attenersi al regolamento del codice della strada: un po’ la metafora delle regole che dovrebbero da sempre contraddistinguere la vita comune fra persone adulte. Solo che non è così: spesso si arriva alle mani e una coppia si trasforma in un incubo, con la donna che ha sempre la peggio.

Per sensibilizzare questo tema, rompere la catena di violenza ma soprattutto raccogliere fondi per un’associazione che si occupa del sostegno delle donne maltrattate, in collaborazione con la società di ciclismo, il G. C. Campo dei Fiori, è stata organizzata una pedalata non competitiva, la cui partecipazione è aperta a sole donne, chiamata “Randonnée Ruote Rosa”.

Non è infatti un caso che si svolga il giorno 10 marzo 2019, data più vicina alla festa delle donne; inoltre la partenza e l’arrivo saranno a Cocquio Trevisago, dove ha sede la società.

«Oltre che essere un sereno raduno tra persone che condividono la stessa passione verso il ciclismo, l’evento vuole porre l’attenzione sul tema della violenza sulle donne, sia fisica che psicologica, e portare un messaggio di rispetto verso l’universo femminile nei comuni attraversati dalle nostre ruote (in totale 75km)», racconta una delle organizzatrici, Veronica Pavia Sosio.

«Purtroppo i maltrattamenti sulle donne sono all’ordine del giorno nei fatti di cronaca; ciò si può cambiare solo attraverso attività di sensibilizzazione. Per tale motivo abbiamo realizzato la Randonnée Ruote Rosa, cercando, nel nostro piccolo, di contribuire a questa causa, convinti che lo sport sia uno strumento molto efficace per veicolare dei valori», conclude Veronica.

Il ricavato dell’evento andrà devoluto a Eos Varese, centro di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza, le cui rappresentanti saranno presenti all’arrivo della pedalata.

INFO GENERALI

● ore 8.00: ritrovo presso la sede del G. C. Campo dei Fiori in Via Motto dei Grilli 30, Cocquio Trevisago

● Parcheggio in Contrada Tagliabò, accanto al Centro Commerciale di Cocquio Trevisago

● Iscrizioni in loco € 10; il ricavato andrà in beneficenza

● Partenza dalle 8.30 alle 9.00. Arrivo entro le 13.30

● Ristoro presso Molino Rigamonti, Cunardo

● Al termine dell’evento rinfresco e omaggio per tutte le partecipanti

Per Informazioni: gccampodeifiori@gmail.com – Cell. Niki 3487506218 www. gccampodeifiori.com