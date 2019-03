Anche il meteo fa il tifo per la Randonnée

«Fortunatamente il meteo prevede una giornata serena»: le organizzatrici della “Randonnée” sulle due ruote organizzata per sensibilizzare i temi legati alla lotta alla violenza di genere incrociano le dita, ma comunque vada, sarà sempre un successo ogni iniziativa che servirà a questo scopo.

L’appuntamento sportivo è in programma domenica 10 marzo in occasione della Festa della donna

Gli ultimi consigli da parte dei partecipanti suggeriscono la possibilità di parcheggiare nei pressi della partenza in via Motto dei Grilli Cocquio (zona scuole) oppure in via Tagliabò (tra cimitero e centro commerciale).

Il percorso sarà segnato da frecce e alle ragazze lasceremo in partenza un road book, indicante vie e incroci.

É stata stipulata una convenzione con l’hotel Locanda di Cadrezzate.

Punto di controllo nello storico Molino Rigamonti.

Il ristoro e il rinfresco finale offriranno prodotti del panificio La casa del pane dei f.lli Vanerio di induno olona.

Un omaggio floreale sarà lasciato a tutte le partecipanti.

Ci vorrà, potrà portare il tesserino della federazione/ente ciclistico di appartenenza.

Il ricavato dell’evento andrà devoluto a Eos Varese, centro di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza, le cui rappresentanti saranno presenti all’arrivo della pedalata.

INFO GENERALI

● ore 8.00: ritrovo presso la sede del G. C. Campo dei Fiori in Via Motto dei Grilli 30, Cocquio Trevisago

● Parcheggio in Contrada Tagliabò, accanto al Centro Commerciale di Cocquio Trevisago

● Iscrizioni in loco € 10; il ricavato andrà in beneficenza

● Partenza dalle 8.30 alle 9.00. Arrivo entro le 13.30

● Ristoro presso Molino Rigamonti, Cunardo

● Al termine dell’evento rinfresco e omaggio per tutte le partecipanti

Per Informazioni: gccampodeifiori@gmail.com – Cell. Niki 3487506218 www. gccampodeifiori.com