I Tencitt alla ricerca di nuovi Giovani talenti

L’Associazione Culturale e Folkloristica “I Tencitt” di Cunardo, in occasione del 40° anniversario di fondazione, cerca nuovi giovani componenti che entrino a far parte del gruppo folkloristico che, ancora oggi, conserva e diffonde le tradizioni, i canti e i balli popolari Cunardesi sia nel territorio nazionale che all’estero.

Per promuovere questo tipo di attività “I Tencitt”, in collaborazione con “AssoGen”, hanno organizzato un vero e proprio “Open Day” per Domenica 10 febbraio 2019, alle ore 16.00 presso la sede del gruppo in Via Roma, 28 a Cunardo (VA), durante il quale verrà illustrata la storia di 40 anni di attività, svelato qualche retroscena sull’organizzazione del “Festival Internazionale del Folklore”, presentato il calendario degli eventi già programmati e si potrà inoltre assistere ad alcuni canti, balli e scenette tratte dal repertorio del gruppo.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare la cultura popolare e promuoverla alle generazioni del futuro, realizzando un corpo di ballo di giovani ragazzi con l’opportunità di esibirsi sia sul territorio locale, nazionale ed internazionale.

L’incontro sarà presieduto dall’attuale giovane Presidente dell’Associazione Mirko Barili, dallo storico Fondatore nonché Presidente Onorario Angelo Morisi e dal Presidente Regionale della F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) Fabrizio Nicola.

Sarà quindi possibile percepire da vicino la realtà del Mondo del Folklore e confrontarsi con i vari componenti del gruppo i quali saranno a disposizione per ogni tipo di spiegazione o informazione richiesta.

L’appuntamento è quindi per Domenica 10 Febbraio, ore 16.00 presso la Sede del Gruppo Folkloristico “I Tencitt” in Via Roma, 28 – Cunardo (VA). A seguire un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.tencittcunardo.com e sulla pagina ufficiale Facebook I Tencitt