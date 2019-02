Trovato un cadavere nel naviglio

Il corpo di un uomo è stato trovato nelle acque del Naviglio Grande all’altezza di Turbigo. L’allarme è scattato intorno alle 17 di giovedì 14 febbraio quando alcuni passanti hanno chiamato il 112. (immagine di repertorio)

Sul posto sono state inviate le squadre di soccorso e alla fine i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo senza vita dalle acque. È stato identificato come un uomo di 69 anni.

Per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è ora a disposizione delle autorità per tutti i necessari rilievi.