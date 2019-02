Un nuovo occhio elettronico contro auto rubate e assicurazioni scadute

Attraversare Morazzone con l’assicurazione o la revisione scaduta o, peggio, con un’auto rubata, da oggi avrà delle conseguenze. È entrato in funzione il sistema integrato di videosorveglianza, il nuovo occhio elettronico che registra le targhe, incrocia i dati e comunica direttamente con le forze dell’ordine.

È stato implementato dal Comune di Morazzone insieme alla dotazione degli agenti di polizia locale che avranno dei tablet connessi con il sistema per monitorare in tempo reale quello che succede nei tratti interessati dalla videosorveglianza.

Il funzionamento è semplice: ad ogni auto che transita sotto l’occhio elettronico verrà catturata la targa che sarà confrontata con gli elenchi di revisioni, assicurazioni e tante altre informazioni. Le auto non in regola verranno trasmesse immediatamente a tutto il sistema per controlli o contravvenzioni.