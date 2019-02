Un ventilatore meccanico in dono per i neonati della terapia intensiva

Un ventilatore polmonare del valore di circa 19mila euro è stato donato dal Lions Club Varese Insubria alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese, diretta dal Prof. Massimo Agosti.

La ventilazione meccanica è una forma di terapia strumentale che, attraverso un ventilatore meccanico, supporta il neonato con insufficienza respiratoria grave, permettendogli di ventilare adeguatamente e mantenendo scambi gassosi nella norma fra polmoni e ambiente.

Il nuovo macchinario ha il vantaggio di essere mobile e infatti sarà utilizzato per il trasporto neonatale di emergenza, ovvero il servizio attivo tutti i giorni, h24, grazie al quale i neonati che dovessero avere problemi tali da richiedere delle cure intensive vengono prontamente trasferiti verso il centro Hub dell’Ospedale Del Ponte, riferimento per tutto il territorio della provincia di Varese.

«Ogni anno sono circa 120 i neonati per i quali si rende necessario attivare il trasporto d’emergenza verso la nostra TIN. L’apparecchiatura donata è di ultima generazione – spiega il Prof. Agosti – un Ventilatore Polmonare che combina per la prima volta la funzionalità di un ventilatore per unità di terapia intensiva con la compattezza e la robustezza necessarie per il trasporto. La disponibilità di questa nuova apparecchiatura sarà di estrema utilità al reparto di Terapia Intensiva Neonatale da me diretto».