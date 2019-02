Varesenews a Fa la cosa giusta. Cerchiamo volontari

Dall’8 al 10 marzo a Fiera Milanocity ci sarà la nuova edizione di Fa la cosa giusta, la Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

Quest’anno Varesenews sarà media partner dell’iniziativa e avremo anche due stand in cui presenteremo diversi nostri progetti. Uno sarà dedicato alla Via Francisca del Lucomagno dove siamo capofila di dieci partner che stanno iniziando a lavorare per la valorizzazione di questo storico cammino che partendo da Costanza arriva a Pavia. Il tratto italiano inizia da Lavena Ponte Tresa e poi si sviluppa in provincia fino a Busto Arsizio.

Un secondo stand sarà dedicato al giornale, al film DigitaLife, a Varese 4U archeo e al festival Glocal. Racconteremo quindi questi nostri progetti e gli sviluppi che stanno avendo per il mondo del giornalismo e della comunicazione, oltre che per il cinema.

CERCHIAMO VOLONTARI

Per tutte e tre le giornate stiamo cercando volontari che fossero interessati a condividere l’esperienza con noi. Avremo un team sempre presente, ma una mano in più sarà molto utile. Sarà una bella esperienza che vi permetterebbe di vivere l’evento anche da dietro le quinte.

Fateci sapere scrivendo all’email progetti@varesenews.it

I NOSTRI EVENTI NELLA FIERA

Venerdì 8 marzo

Ore 14: Le mappe e gli strumenti multimediali per orientarsi e raccontare sui giornali e sulle piattaforme digitali

con Riccardo Saporiti (in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e valido per la formazione obbligatoria per giornalisti)

Ore 16: Le comunità, i territori, l’informazione e il turismo slow

con Ferruccio Maruca, Regione Lombardia; Elena Castiglioni, Archeologistics e partner Varese 4U; Luca Natale, responsabile comunicazione Parco Cinque terre; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente Anso

(in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e valido per la formazione obbligatoria per giornalisti)

ore 19: Terra & acqua

con Davide Van De Sfroos intervistato da Marco Giovannelli

Domenica 10 marzo

Ore 16: La Via Francisca del Lucomagno: dal lago di Costanza a Pavia

con Marco Giovannelli, Ferruccio Maruca e Alberto Conte