Il verde verticale conquista l’Italia, boom nel 2018

Verde ed arredo in un’unica soluzione. Si chiama verde verticale ed è in grado di offrire giardini, piante d’arredo e di complemento e anche orti domestici – anche a chi non ha spazio, capacità o grandi risorse economiche.

Un’autentica rivoluzione, rigorosamente Made in Italy, che arricchirà – si spera il più presto possibile – le nostre città di un verde vero, autentico, bello da vedere e da respirare.

Vediamo insieme cos’è il verde verticale e perché abbiamo registrato un boom così importante nel 2018 – complice anche la conquista del mercato da parte di aziende nostrane come, ad esempio, Green Habitat.

Che cos’è il verde verticale?

Sotto il nome di verde verticale finiscono tutte quelle soluzioni che sfruttano appunto lo spazio verticale per installare verde, piante d’arredo, giardini e anche piante commestibili. Si tratta di un settore in fortissima espansione, come d’altronde dimostrano i più recenti dati sulle vendite.

Perché ricorrere ad una soluzione del genere? Perché non accontentarsi delle soluzioni classiche, che sfruttano in città balconi e terrazzi per permetterci di godere di quel minimo di verde necessario al nostro benessere?

Innanzitutto per questione di spazi: non tutti hanno l’enorme fortuna di avere un balcone o un terrazzo in città, soprattutto in quelle città dove ci si deve purtroppo accontentare di vivere in pochi metri quadri.

In secondo luogo perché non dobbiamo mai accontentarci soltanto del verde outdoor – perché non sfruttare anche gli spazi interni per avere la vegetazione, di arredo o alimentare – che abbiamo sempre sognato?

Non sono ovviamente soltanto questi i vantaggi che hanno portato il verde verticale ad essere la vera novità del 2018, quella che è riuscita a catturare maggiormente i cuori degli italiani. Del resto parleremo tra pochissimo. Continua a leggere.

I vantaggi del verde verticale in casa

Quali sono i vantaggi del verde verticale in casa? Ce ne sono diversi, tutti o quasi riconducibili direttamente o indirettamente al benessere di chi quegli ambienti li vive:

Relax : forse è il più effimero e il più difficile da misurare tra i benefici apportati dal verde verticale. Nessuno tuttavia sarebbe pronto ad affermare il contrario: più verde vuol dire più relax per chi vive la casa o l’ufficio;

Polveri sottili PM 10 : sono il : sono il principale agente inquinante delle società industriali – il verde verticale è in grado di abbatterne le concentrazioni nel giro di pochi giorni, rendendo l’aria che respiriamo più salubre;

Formaldeide : viene utilizzata nelle vernici per mobili e viene rilasciata lentamente negli ambienti. Il verde verticale è in grado di assorbirla, riducendo l’incidenza di forme tumorali che sono collegate proprio alle alte concentrazioni di formaldeide;

Inquinamento acustico : soprattutto chi vive in città deve purtroppo fare i conti con un inquinamento acustico che toglie pace, relax, concentrazione e benessere. Con l’installazione di verde verticale di qualità isoli la tua casa anche dai rumori molesti;

Acari della polvere, batteri e virus: proliferano tutti i condizioni di umidità particolari. Il verde verticale ti aiuta a mantenere l’umidità stabile intorno al 50%, creando condizioni sfavorevoli per agenti patogeni e parassiti;

I vantaggi sono dunque moltissimi ed è per questi motivi che, come certificano i dati di vendita del 2018, il verde verticale è diventato una soluzione tanto popolare in Italia.

Per i provetti chef c’è anche la possibilità di un orto indoor

Le soluzioni offerte dal verde verticale sono intelligenti e varie. Tra le più gettonate nel nostro Paese, dove in moltissimi amano cucinare e mettersi alla prova con manicaretti gustosi e complicati, c’è proprio l’orto verticale, soluzione indoor per avere a disposizione tutte le piante aromatiche che possono servirci in cucina.

Con moduli grandi soltanto 1,10 mq è possibile avere fino a 48 piante pronte per l’uso, in qualunque stagione e in qualunque momento.

Una soluzione ideale che neanche i vecchi orti da balcone sono in grado di offrirci e che è adatta anche a chi ha spazi estremamente ridotti e nessuna esposizione al sole.

Chi sceglie il verde verticale sposa casa, ufficio o struttura produttiva con il futuro e si garantisce benessere, relax, rende l’aria più salubre ed elimina parassiti e agenti patogeni. Senza dimenticare che anche l’occhio vuole la sua parte e che anche l’impatto estetico di queste soluzioni è semplicemente incredibile.