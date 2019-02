Ville di Crenna: “Legambiente ha tutelato, il Comune no”

« Il sindaco non risponde ai cittadini ma fa partire i lavori in via Nascimbene». Così commenta Legambiente di Gallarate sui lavori appena partiti a Crenna: «Altro che fermare il consumo di suolo! Con il nuovo PGT liberi tutti».

Il Circolo Legambiente di Gallarate non ci sta. «Nella nuova Variante al PGT è previsto il rinnovo delle convenzioni con scadenza a tempo illimitato. Così potrebbe essere anche per via Nascimbene a Crenna, dove si sta deturpando la collina con il suo belvedere concedendo la possibilità di strappare un fazzoletto di terra al paesaggio e al verde. Abbiamo cercato di far desistere l’Amministrazione, ma non c’è stato nulla da fare – dichiarano dal Circolo di Legambiente – Meno male che siamo riusciti almeno a far apporre il vincolo sulla scalinata! Altro che tutela del territorio, monetizzare è tutto ciò che interessa a questa Amministrazione».

Grazie a Legambiente, che ha coinvolto il Soprintendente dei Beni Architettonici di Milano «è stato possibile apporre un vincolo alla storica scalinata che parte dal viale dei Tigli e arriva alla piazza antistante la chiesa. Mentre per le costruzioni nulla da fare per il momento. Ad una nostra richiesta di incontro e chiarimenti, il Comune ha mandato la lettera al costruttore, come se dovesse risponderci lui! Ci chiediamo se l’Amministrazione abbia abdicato al proprio ruolo. E, pensando alla nuova Variante del PGT, un brivido corre lungo la schiena dei cittadini».

Legambiente chiede di togliere dalla Variante il rinnovo automatico della convenzione, soprattutto se questo rimarrà senza un termine definito. «Perché premiare chi ha già avuto 10 anni per costruire e non l’ha fatto? Non ci sono state né convenienza né necessità? Riprendiamoci il territorio, bene comune prezioso e insostituibile» concludono da Legambiente.