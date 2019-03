Agli Stati generali dell’editoria si parla anche di web

Su iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Vito Crimi, il 25 marzo a Roma, preso la Sala polifunzionale della Presidenza del consiglio dei ministri, ci sarà la cerimonia di apertura degli Stati Generali dell’Editoria ai quali parteciperà anche il direttore di Varesenews Marco Giovannelli, in qualità di presidente di Anso, l’associazione della stampa on line.

Alle 9 è previsto l’intervento di apertura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a introduzione ai lavori di Vito Crimi. Dalle 10 in poi interverranno Marco Giovannelli presidente Anso, Andrea Riffeser Monti presidente Fieg, Raffaele Lorusso segretario generale Fnsi, Carlo Verna presidente Odg, Francesco Saverio Vetere presidente Uspi e Giovanna Maggioni dg Upa.

Così Marco Giovannelli: «Lunedì, alla presenza del Presidente del Consiglio, parteciperò al primo tavolo previsto per gli stati generali dell’editoria. È un onore, ma anche una bella responsabilità perché rappresenterò tutti i giornali nativi digitali in Italia che per la prima volta hanno uno spazio istituzionale come gli altri».