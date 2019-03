Al Caffè Lucioni la presentazione di “Chiamami quando piove”

Un te fuori programma quello di domenica 10 marzo prossimo, alle 16, presso il caffè Lucioni di Castiglione Olona. Ospite Daniela Farina, con il libro “Chiamami quando piove”, edizione Andrea Pacilli.

È un libro che si può leggere dall’inizio, come è normale, ma anche partendo dal fondo o da qualsiasi punto. Oppure, ancora, lo si può leggere passo passo; una pagina al giorno. E questo non perché esso manchi di filo logico, ma perchè è il frutto di riflessioni quotidiane legate dall’Io narrante che si dipanano da un dicembre qualsiasi ad un novembre qualsiasi. Ma, attenzione, questo non sminuisce per nulla quanto scrive l’autrice. Al contrario, lo valorizza. E sta al lettore trovare un filo logico, scoprire le trame che tengono unito il personaggio che ha un nome, quello di Daniela F, ma può anche averne un altro, il nostro o quello di qualsiasi donna.

Giorni e minuti di vita vera, a Rimini, in mezzo a gente normale e bizzarra, in un quotidiano di luci ed ombre. Daniela è una donna, e racconta se stessa e il proprio universo in un diario fatto di #hashtag, ed una miriade di personaggi e fatti che però, in un altro tempo e in un altro luogo, potrebbero appartenere tranquillamente anche al lettore. Un anno di cose accadute, rimaste sospese nei dialoghi, nei pensieri, negli attimi, in un gusto tipicamente ed evidentemente romagnolo. Fa pensare ad uno zibaldone leopardiano: certo differente, perché in esso si posa uno sguardo fresco su tutto ciò che passa e che rimane, nelle parole dell’autrice e del suo quotidiano femminile dalla sua Rimini: che è il mondo.