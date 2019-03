Alba Blaj – Uyba Busto: aggiornamenti in tempo reale

La Uyba Volley scende in campo alle ore 16 di oggi – martedì 19 marzo – sul campo delle rumene dell’Alba Blaj nella partita di andata della finale di Coppa Cev femminile, trofeo che le biancorosse hanno già conquistato in due occasioni, nel 2010 e nel 2012. In questo articolo vi aggiorneremo sull’andamento del match proponendo anche la cronaca al termine di ogni set giocato.

ALBA BLAJ – YAMAMAY E-WORK BUSTO A. 0-0 (Inizio ore 16)

Blaj: 1 Baciu, 2 Aleksic, 3 Ninkovic, 4 Lazarevic, 6 Newcombe, 7 Kitipova, 10 Rus, 11 Zhidkova, 12 Karakasheva, 14 Cirovic, 16 Vujovic (L), 17 Delros (L2), 18 Onyejekwe. All. Zakoc

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Geukes e Vaitsiakhovich.