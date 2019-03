Alla scoperta di Meride, villaggio di pietra e di artisti

Meride, un piccolo affascinante borgo a due passi dal confine, dove ogni pietra, ogni cortile raccontano un storia.

Per scoprirlo e valorizzarlo la Fondazione del Monte San Giorgio, ente gestore del sito patrimonio mondiale Unesco, in collaborazione con Gianfranco Albisetti e il Foto-Cine Club Chiasso, ha realizzato un progetto per mettere in luce il patrimonio storico e culturale del villaggio denominato “Meride villaggio di pietra e di artisti” .

Il progetto, iniziato nel mese di ottobre 2018 e tuttora in corso, ha permesso il recupero storico e fotografico di ricchezze artistiche distribuite in 35 edifici privati, chiese e musei di Meride. Un patrimonio solitamente nascosto dietro gli eleganti portali del nucleo.

«Un lavoro della gente e per la gente – spiegano i responsabili del progetto – che ha permesso il recupero della conoscenza e la divulgazione di un sapere che è la nostra storia. L’attiva ed entusiasta collaborazione dei proprietari e degli inquilini, il meticoloso lavoro di documentazione storica di Gianfranco Albisetti e l’accurata riproduzione fotografica del Foto-Cine Club Chiasso hanno permesso di creare un affascinante percorso immaginario tra vicoli, portici, colonne, balaustre, affreschi e gessi».

Venerdì 15 marzo dalle 20.15 al Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride sarà presentata al pubblico la prima di una serie di conferenze pubbliche, comprendente il tratto del villaggio tra il Museo d’arte sacra e piazza Mastri. Immagini spettacolari, video mozzafiato, dettagli di rara bellezza sconosciuti anche a chi da quelle parti ci passa ogni giorno.

«Un’occasione unica, da non perdere, per assaporare la storia della nostra gente, conoscere la Meride di un tempo lontano e capire cosa spingeva gli artisti del piccolo borgo a dipingere e scolpire in tutta Europa. Arte e vita rurale, unite nell’abbraccio del tempo».

L’evento è ad ingresso gratuito.

Altre informazioni su www.montesangiorgio.org