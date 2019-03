Auguri tavola periodica degli elementi

Buon compleanno Tavola periodica degli elementi! Da 150 anni è il simbolo della chimica, un settore che guarda al futuro, come spiega il Presidente di Federchimica Paolo Lamberti nel video qui sotto.

Fu il chimico russo Dmitrij Ivanovič Mendeleev a trovare il modo di ordinare ossigeno, carbonio, ferro e tutti gli altri elementi scoperti – e ancora da scoprire – in una tabella per poterli classificare. La sua intuizione fu resa pubblica per la prima volta il 6 marzo del 1869, ma la storia della tavola periodica era iniziata molto prima e racconta molto di come funziona la ricerca scientifica: il modo in cui cerchiamo di capire il mondo. (L’articolo de Il Post)