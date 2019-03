I bimbi di Luino piantano gli alberi sul lungolago

«Queste piante cresceranno con loro». Con una frase Andrea Pellicini, sindaco di Luino ha commentato l’evento di stamani: per molti la semplice posa di piante, per altri un gesti in grado di far andare a braccetto giovani uomini con piccoli alberi, che saranno grandi persone e robuste piante domani. Solo se sapranno imparare la lezione della vita e il rispetto della natura.

«Le città crescono con gli alberi e i loro bambini – commenta il Sindaco Andrea Pellicini- Ho trovato giusto coinvolgere stamattina gli alunni della scuola primaria per far maturare in loro la consapevolezza profonda dell’importanza dell’ambiente».

Il sindaco, con il vice Alessandro Casali hanno piantato stamane un albero dei trentuno che abbelliranno viale Dante dalla celebre Rotonda, simbolo luinese, a via Lido.

Alcuni piccoli alunni dell’Istituto Bernardino Luini della scuola primaria di Luino Centro hanno piantato un esemplare di ‘Lilriodendron Tulipifera’.

Il Liriodendro viene chiamato anche Albero dei Tulipani ed è della famiglia delle magnoliacee, un albero maestoso che raggiunge fino a 45 metri di altezza con foglie molto caratteristiche, quadrilobate, e fiori simili a tulipani di un diametro di 5/7 cm.

Questa pianta viene comunemente coltivata in Europa e si trova in parecchi parchi e giardini del varesotto e dei laghi, da considerarsi tra le predilette del collezionismo patrizio del secolo scorso.

Per il folto fogliame e le copiose fioriture, il legno è impiegato per vari lavori tra cui anche la costruzione di imbarcazioni, la corteccia e le altre parti hanno avuto applicazioni medicinali.

Il signor Andreoli, florovivaista esperto in materia di verde pubblico, nonché aggiudicatario dell’appalto, ha spiegato ai bambini che dopo sette anni avviene la prima fioritura, la pianta è resistente e crescerà con loro, come sottolineato dal Sindaco