“Cara Anas, venga a pulire l’autostrada”

Egregio direttore,

HO SCRITTO AD ANAS

Si perché dobbiamo muoverci in prima persona senza attendere il bradipo rappresentato dalla nostra amministrazione che tutto protrae e tutto ritarda, per riuscire a risolvere i problemi della nostra bella Varese.

L’ ingresso in citta’ dall’ autostrada continua ad essere una vergogna.

Ebbene vediamo se Anas fara’ qualcosa.

Ecco il testo della mia lettera:

Buongiorno,

mi chiamo Mauro Gregori e sono cittadino varesino da sempre.

La bretella di collegamento alla citta’ di Varese al termine dell’ autostrada A8 Milano-Varese da Voi gestita e’ in condizioni di pulizia disastrose.

Questo da anni.

Il Sindaco di Varese che mi legge in copia insieme a vicesindaco ed assessori competenti, sostiene che l’ amministrazione cittadina scrive e sollecita in continuazione Vostri interventi di pulizia ma che la cosa non avviene con regolarita’ (l’ ultima volta un anno fa) e che la competenza della pulizia nel tratto finale (un paio di chilometri di bretella prima del semaforo che termina in Largo Flaiano) non e’ cosa che riguardi il Comune di Varese.

Risultato? Viviamo nell’ immondizia.

La situazione e’ insopportabile, sporcizia ovunque.

Chi deve rispondere della manutenzione quindi?

Interventi una tantum sono semplici palliativi.

Occorre continuità’ di pulizia e non semplici interventi straordinari (a chiamata o a seguito di proteste) ma una pulizia regolare, costante.

Sto parlando dell’ ingresso “diretto” in una citta’ capoluogo della prima autostrada inaugurata in Italia.

Vi prego voler dar seguito a questa mia con un riscontro urgente data la gravita’ della situazione che si protrae da anni e rende l’ ingresso nella “citta’ giardino” vergognoso a causa di una totale carenza di

manutenzione.

Aggiungo anche che non e’ mai stato affrontato seriamente il tema di una doppia corsia per entrare in citta’.

Ci sono cartelli che la segnalano ma in realtà’ gli automobilisti si muovono in mezzo a sobbalzi, immondizia, auto parcheggiate in divieto, cartelli… quando invece una doppia corsia elegante e ben fatta permetterebbe addirittura di risparmiare i tempi d’ attesa, oggi biblici, per entrare in Varese.

Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento rispetto a questa mia.

Ringrazio e porgo i miei piu’ cordiali saluti.

Mauro Gregori