Cestini, pulcini e coniglietti da costruire

“Creiamo insieme Cestini porta uova e coniglietti in feltro” è il titolo del laboratorio creativo per bambini con Alessia Gianforti proposto dalla Biblioteca comunale di Daverio per le giornate di sabato 23 e 30 marzo, alle ore 15.30 nella Palazzina della cultura di via Verdi.

Il laboratorio si articola quindi su due giornate, è gratuito e adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni che potranno costruire ciascuno il proprio cestino porta uova, buffi coniglietti e un dolcissimo pulcino.

Occorre partecipare a entrambi gli incontri e portare con sé forbici e una penna nera.

I laboratori sono realizzati grazie al contributo di Goglio s.p.a.

I posti sono limitati quindi è necessaria tempestiva iscrizione scrivendo a biblioteca.daverio@gmail.com

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca comunale di Daverio aperta in via Piave 8 nei pomeriggi di martedì, mercoledì, giovedì e sabato; 0332 949004 oppure biblioteca@comune.daverio.va.it.