Colpo grosso per la Rhodense

(Foto Facebook – FCD Rhodense)

Domenica molto importante per le sorti del campionato di Promozione. Lo scontro diretto di vertice ha visto la Vergiatese sconfitta in casa dalla Rhodense, che si prende tre punti e primo posto. In Prima Categoria invece il Cas continua a comandare.

PROMOZIONE

Tutti gli occhi erano puntati su Vergiate dove i ragazzi di mister Gatti ospitavano la Rhodense per la sfida diretta per il primo posto. Esultano gli arancioni milanesi, che vincono 3-1 e si prendono di forza il primo posto. Alle loro spalle si avvicina il Morazzone che passa 5-3 a Solaro contro l’Universal; rimane in zona alta anche il Gavirate grazie al 4-1 rifilato all’Olimpia. Torna a sorridere l’Fbc Saronno, che supera 2-1 la Base 96, mentre la Besnatese viene trafitta in casa 2-1 dal Muggiò. Colpo salvezza per il Fagnano, 5-2 in casa della Lentatese sempre più ultima, l’Uboldese non fa punti, sconfitta 1-0 dal Meda. Termina 1-1 tra Guanzatese e Cob 91.

CLASSIFICA: Rhodense 49; Vergiatese 48; Morazzone 46; Gavirate 42; Base 96 36; Universal Solaro, Olimpia 35; Meda 33; Cob 91, Guanzatese, Muggiò 30; Besnatese 28; Uboldese 25; Fagnano 24; Fbc Saronno 19; Lentatese 18.

PRIMA CATEGORIA

Prova a fare il vuoto il Cas Sacconago, che supera 2-0 il Cantello Belfortese e ora ha quattro punti sulla prima inseguitrice, il Gorla Maggiore vittorioso 2-1 a Legnano contro la Folgore. Risale L’Aurora Cantalupo grazie al 3-0 sul Brebbia e supera la Vanzaghellese, che cade 1-0 in casa dell’Antoniana. La Solbiatese Insubria passa 1-0 ad Arcisate contro la Valceresio, termina 1-1 tra Tradate e Arsaghese, mentre Tre Valli e Luino sono sempre più giù: a Cugliate Fabiasco l’Ispra vince 3-1, il San Marco infligge un pesante 5-0 ai luinesi.