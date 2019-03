Conferenze, corsi e altro: Cairate mette al centro le donne

Seconda edizione per “La forza è donna”, iniziativa del Comune di Cairate, Eva Onlus di Busto Arsizio, Libera Biblioteca di Cairate, con la partecipazione di Regione Lombardia e Provincia di Varese. Un ciclo articolato su sette appuntamenti.

La presentazione ha avuto luogo martedì 12 marzo, con l’intento di esporre l’intero programma della manifestazione al pubblico.

«Questo evento – spiega l’assessore alla cultura Anna Pugliese – è una iniziativa che vuole riprendere il percorso dello scorso anno, ossia la violenza contro le donne e la disparità. Argomento centrale della manifestazione sarà la donna nel campo lavorativo e professionale dove, ancora oggi, le donne godono di una considerazione minore rispetto ai lavoratori uomini».

Ogni serata sarà dedicata a una tematica differente.

La prima serata si svolgerà sabato 23 marzo alle ore 16:00, nella biblioteca Libera di Cairate (nella foto). Tema della serata “Le donne di Todaro”, dove il pittore Roberto Todaro inaugurerà la sua mostra d’arte ed alle ore 21, presso il Teatro Martegani in via Alberti, avrà luogo lo spettacolo teatrale “Di sabbia e di vento” di Laura Negretti.

Il giorno dopo, domenica 24 marzo, al Monastero di Cairate, alle ore 15:30, ci sarà la presentazione del saggio storico di Enzo Ciaraffa “Munigund, la storia (o il sogno) di una donna straordinaria”.

Martedì 26 marzo, alle ore 21:00, all’Auditorio di Cairate, ci sarà la conferenza “dis-crimine”, guidata dall’associazione Eva-Onlus.

A seguire si passa a giovedì 28 marzo, alle ore 20:30, nella palestra del Kokoro-dai in via Cadorna a Peveranza, con una conferenza su come imparare a gestire un aggressione, organizzata dall’associazione sportiva.

Venerdì 29 marzo, nella sede della Provincia di Varese, a Villa Recalcati, in Piazza Libertà di Varese, avrà luogo “Il gran gala, la forza è donna”, una cena di raccolta fondi per l’associazione Eva-Onlus di Busto Arsizio.

Sabato 30 marzo alle ore 10:00, nella biblioteca Libera di Cairate, verrà proposta una lettura animata e giochi per bambini.

Per concludere la settimana della manifestazione, alle ore 10, di domenica 31 marzo, al Monastero di Cairate, l’iniziativa “Io corro, e tu?” una camminata aperta a tutti di 6km, con lo scopo di raccogliere fondi per devolverli in beneficienza all’associazione Eva-Onlus. La partecipazione è libera.