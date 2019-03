Croci sul bilancio: “Grande soddisfazione. Stiamo risanando e investendo”

Il capogruppo di maggioranza della lista Partecipiamo, Luigi Croci, commenta l’approvazione del terzo bilancio di previsione della giunta Cerini, avvenuta nei giorni scorsi. Nei giorni successivi sono state varie le critiche portate dalle opposizioni che hanno votato contro questo documento.

Ecco come Luigi Croci replica alle critiche: «Tra il Sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza il clima è di grande soddisfazione perché anche questa volta abbiamo dimostrato di essere coesi e decisi a portare avanti senza esitazione il nostro programma amministrativo. Per la prima volta a Castellanza i dati di un bilancio sono stati presentati, non elencando una serie di numeri e dati, ma proiettando slide con tabelle semplici e comprensibili, preparate e illustrate dall’assessore Luisa Giani che hanno permesso di esporre ai consiglieri e ai cittadini presenti in modo chiaro e trasparente le scelte relative alle imposte e ai contenuti del bilancio».

Oltre alla bella e chiara forma della presentazione Croci rileva i dati positivi registrati dalla visione del bilancio: «Anche nel 2019 continua l’opera di risanamento del bilancio e di razionalizzazione delle spese, lavoro fondamentale per poter tornare ad investire sia nel miglioramento dei servizi ai cittadini sia nello sviluppo della nostra città. Tutto questo senza caricare sui cittadini l’aumento delle imposte. La TARI (tassa rifiuti) è stata leggermente diminuita per le famiglie mentre è stata ritoccata in aumento la Tasi ma solo per la grande distribuzione, gli ospedali, gli istituti bancari e in minima parte per le imprese. Rispetto all’anno precedente è rimasta invariata la cifra stanziata per i servizi sociali (2 milioni e 700mila euro), mentre 1 milione e 694 mila euro sono stati stanziati per investimenti, in particolare per la sicurezza delle scuole ( 300 mila), per la sicurezza viabilistica (100 mila) e per asfaltature e marciapiedi ( 250 mila).

Dopo aver elencato gli obittivi raggiunti, il capogruppo critica l’atteggiamento delle opposizioni: «Anche questa volta abbiamo assistito al tentativo (ad essere sinceri molto debole) delle minoranze di screditare e criticare per partito preso l’operato della nostra amministrazione. L’impressione che abbiamo avuto è che hanno dato una lettura superficiale alla documentazione e dimostrato di non aver ben chiaro il significato e la struttura del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Ci aspettavamo che le minoranze entrassero nel merito dei contenuti, ma le critiche sono state generiche e poco precise: hanno parlato di tagli ai servizi che in realtà non sono tagli, ma normali variazioni fatte sulla base del consuntivo dell’anno precedente e hanno fatto confusione sugli orti sociali, pur essendo state date risposte precise.

Infine il consigliere fa una distinzione su come viene condotta l’opposizione: «Per dare ancora meglio l’idea di come viene fatta l’opposizione a Castellanza, rendiamo noto che Colombo Marinella, Colombo Paolo, Palazzo Michele e Soragni Angelo hanno votato contro l’approvazione delle delibere relative all’IRPEF, all’IMU (rimaste invariate) e alla TARI (diminuita per le famiglie) mentre Giovanni Manelli e Mino Caputo si sono astenuti. Forse il non essere contro a prescindere aiuterebbe tutti quanti a migliorare la vita quotidiana dei Castellanzesi».