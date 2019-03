Cuveglio, tre consiglieri con Paglia: «È l’uomo giusto»

La candidatura di Francesco Paglia a Cuveglio crea dibattito. L’ex sindaco di Duno ha interrotto il suo mandato amministrativo prematuramente e si è pure dimesso da presidente di Comunità Montana. Un fatto che ha causato mal di pancia anche nell’ultima seduta dell’Ente con sede a Luino, quando venne approvato il bilancio. Oggi tre consiglieri comunali di Cuveglio escono allo scoperto con una nota di forte sostegno alla candidatura di Paglia come sindaco che- per ora – si contrappone a quella di Marco Magrini, attuale sindaco di Cassano Valcuvia e Vice Presidente della Provincia.

In relazione alle notizie diffuse ad arte sull’attività politica dell’Architetto Francesco Paglia con il solo e unico scopo di metterlo in cattiva luce i sottoscritti Giuseppe Lioi – Marco Luca Bonvicini – Renato Furigo, come rappresentanti fiduciari e portavoci di un largo gruppo di persone precisano di aver fortemente voluto che l’architetto Paglia si candidasse a Sindaco del comune di Cuveglio.

L’avvicinamento all’attuale candidato sindaco è stato motivato dalla conoscenza personale e dell’aver apprezzato nel tempo le doti di Paglia persona professionalmente e culturalmente valida, con una storia personale che mette in evidenza le radicate virtù morali e che siamo certi possa essere un ottimo sindaco per Cuveglio, un sindaco che ricoprirebbe la propria carica con stimolo e passione e non certamente come professione o come trampolino che possa permettere l’acquisizione di altre cariche amministrative.

Inoltre Paglia ha costruito nel tempo una fitta rete di rapporti nel mondo politico, accademico, finanziario, e professionale di cui sicuramente potrà beneficiare nell’espletamento del proprio mandato amministrativo.

Uomo di specchiata onestà intellettuale nessuna ombra di attività di indagine investigativa o processuale è mai stata attivata sulla sua persona o sul suo operato amministrativo. La sua trasparenza politica è evidente se si considera che le dimissioni da sindaco di Duno sono avvenute nel rispetto dei tempi concordati con le istituzioni, in modo tale da far coincidere la scadenza elettorale di Duno con quella della maggior parte dei Comuni della Valle. Quanto a Comunità Montana, Paglia ha portato a termine tutti i punti programmatici che si era impegnato a realizzare in sede di Sua elezione e, in ogni caso, l’attività amministrativa continua per effetto del lavoro della propria Giunta.

Per tutte queste ragioni, ed in particolare per la novità che apporterebbe siamo sinceramente orgogliosi della Sua candidatura a sindaco di Cuveglio, paese che ama e che sappiamo con certezza saprà amministrare con le doti del buon padre di famiglia e dal canto nostro lavoreremo sodo per ottenere la sua elezione.

Quanto poi alle illazioni riportate in alcuni articoli apparsi sulle testate locali, consigliamo vivamente di non guardare la pagliuzza nell’occhio del vicino, ma, di guardare la trave nel proprio.

Giuseppe Lioi – Marco Luca Bonvicini – Renato Furigo, consiglieri di maggioranza.