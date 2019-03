Dal Baskin al Sitting volley: sport da sperimentare

“Fuorigioco” è lo spazio che Fa’ la cosa giusta dedica a “sport e inclusione”, con dimostrazioni e laboratori per sperimentare in prima persona pratiche sportive magari meno note ma ricche di soddisfazioni. Bambini, ragazzi e i loro accompagnatori in Fiera da venerdì 8 a domenica 10 marzo potranno incontrare in questo spazio diverse discipline, dalle arti marziali, ciascuna con la propria peculiarità agli sport più noti, ma rivisti e rivisitati in alcuni piccoli dettagli.

SITTING VOLLEY

Mutuato dalla pallavolo ma adatto ad essere praticato da tutti, il Sitting volley si gioca da seduti, sei contro sei, con una rete più bassa. Uno sport vero, con un campionato nazionale italiano sia maschile che femminile e un contesto agonistico sorprendente come vi sapranno raccontare i ragazzi vincitori del primo scudetto del Sitting Volley Missaglia, nella dimostrazione con invito a sperimentare di venerdì, dalle ore 12 alle 15.

CALCIO INTEGRATO

Ormai alla sua quinta edizione, il campionato di calcio integrato organizzato da Csi Milano, ha superato quest’anno le 11 squadre iscritte, divise in due gironi: gold e silver. Uno sport pensato per chi soffre di disabilità intellettive ma che negli anni sta sperimentando una grande crescita, sospinta dalla ricchezza esperienziale che offre a tutti. Sono tante infatti le società sportive del circuito Csi che hanno ospitato una squadra di calcio integrato con cui condividere, nella più serena normalità, un loro allenamento.

Performance e laboratorio per sperimentare una partita di calcio integrato sabato, dalle ore 14 alle 16.

BASKIN

Si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari, semplici ed innovative. Il Baskin ha solo 10 regole e permette a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). Ogni giocatore, con qualsiasi tipo di disabilità fisica o mentale, svolge un contributo attivo. Uno sport che praticato a scuola, diventa un laboratorio di società.

Il laboratorio pratico con performance è per domenica, dalle ore 14 alle 16.

Per una panoramica completa su tutti gli sport da sperimentare a Fa’ la cosa giusta, clicca qui.