Danio Manfredini sul palco del Periferico con “Divine”

Sabato 16 marzo, alle 21, la stagione Latitudini di Teatro Periferico e Karakorum Teatro continua con “Divine”. Protagonista della serata sarà Danio Manfredini, una delle voci più intense del teatro contemporaneo. Talento poliedrico e figura cardine del panorama artistico italiano, unico attore insignito del premio UBU per ben quattro volte (l’equivalente del premio Oscar del teatro e della danza in Italia).

Manfredini porterà sul palco cassanese la presentazione, in forma di reading, della sceneggiatura liberamente ispirata al celebre romanzo “Nostra signora dei fiori”, dello scrittore francese Jean Genet, che ha come protagonista Divine, giovane ribelle che si oppone a una società borghese, crudele e cinica nei confronti di chi decide di vivere la propria vita in maniera “diversa”.

Lo spettacolo, consigliato ad un pubblico adulto, sarà da ascoltare e da vedere. A fare da sfondo al reading saranno le proiezioni dei disegni dello “storyboard” realizzati dallo stesso Manfredini per la sceneggiatura di un film che non è mai nato.

Il connubio tra immagini e parole del romanzo di Genet ha assunto la forma di una mise en espace poetica e di forte impatto emotivo, che sta girando l’Italia incontrando ovunque grande favore di pubblico e di critica.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre,4

Ingresso 10-7 euro (sconti per studenti universitari, under 18, over 65, corsisti Periferico e Karakorum).

Info e prenotazioni: info@teatroperiferico.it – 334.1185848 (anche whatsApp).

Tutta la stagione qui http://www.teatroperiferico.it/stagione-2018-2019/