DigitaLife protagonista della seconda edizione della Milano Digital Week

Dopo il successo della prima edizione, torna dal 13 al 17 marzo 2019 la Milano Digital Week, iniziativa promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da Cariplo Factory, IAB, Hublab e MEET – Centro Internazionale per la Cultura digitale.

Il tema che verrà esplorato quest’anno è quello dell’intelligenza urbana: si parlerà di alfabetizzazione digitale e auto apprendimento e, più in generale, del digitale come opportunità diffusa e generalizzata.

Sede principale di questa seconda edizione sarà, come l’anno precedente, BASE Milano a cui andranno ad aggiungersi la Triennale di Milano e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

Tanti gli incontri, le performance e le attività a cui sarà possibile partecipare. In programmazione all’interno del palinsesto anche la proiezione di DigitaLife, il docufilm prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo e presentato in anteprima nazionale al cinema Anteo di Milano lo scorso 16 gennaio.

Presente alla serata d’esordio del film anche Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi Civici del comune di Milano.

«Complimenti per il progetto – aveva esordito l’assessore – ci tengo molto alla vostra presenza alla prossima edizione della Milano Digital Week».

Quale occasione migliore per tornare a Milano con DigitaLife se non la più grande manifestazione italiana dedicata al digitale?

L’incontro, reso possibile anche grazie alla collaborazione con Assolombarda, è fissato per giovedì 14 marzo 2019 alle ore 18:30 presso l’Auditorium Giò Ponti in via Pantano n. 9 a Milano.