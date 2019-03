Domenica arriva la pioggia

Una perturbazione transiterà sulle nostre regioni tra domenica sera e lunedì mattina. In seguito è attesa una nuova fase di stabilità atmosferica. Il punto lo fa il Centro Geofisico Prealpino che prevede dunque instabilità per i prossimi giorni.

LE PREVISIONI – Sabato 16 ben soleggiato su tutta la regione con qualche passaggio nuvoloso all’alba e al mattino. Asciutto. Temperature senza variazione, oltre la media del periodo. Domenica ancora soleggiato al mattino, poi aumento della copertura nuvolosa. Deboli piogge nel pomeriggio sulla fascia prealpina in estensione all’alta pianura in serata. Neve sulle Alpi fino a 1000m. Asciutto su Pavese e Mantovano. Lunedì molto nuvoloso o coperto nella notte e all’alba con piogge e neve sulla fascia alpina. In mattinata già asciutto sulla Lombardia Ovest e ampie schiarite nel pomeriggio. Continuano fino a sera le piogge su Garda e Mantovano. Più fresco.

LA TENDENZA – Martedì 19 e mercoledì 20 marzo: generalmente soleggiato. Asciutto. Temperature in graduale aumento.