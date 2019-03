Domenica tutti i invitati alla giornata ecologica

Il Comune di Cunardo, il Gruppo di protezione civile e antincendio boschivo e gli Alpini organizzano domenica 31 marzo la Giornata Ecologica cunardese.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa iniziativa all’insegna del verde e del rispetto per la natura.

Si parte alle 9.30 dal parco giochi di via rimembranze, qui saranno fatte le iscrizioni e verranno formate le squadre che partiranno per pulire le diverse zone del paese.

Le squadre si muoveranno a piedi e saranno assistite dai mezzi del Comune e della Protezione civile per il recupero dei materiali raccolti. Per partecipare basterà munirsi di una pettorina ad alta visibilità (il classico gillet giallo o arancione per auto) e di un paio di guanti resistenti. Per garantire la massima tranquillità tutti i partecipanti saranno assicurati dall’amministrazione comunale. Potranno partecipare anche i minorenni se accompagnati da un genitore o da un adulto delegato.

Terminato il lavoro le squadre si ricongiungeranno presso il parco giochi per una “risottata” in compagnia alle ore 13.00. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 7 aprile.

“Come tutti i paesi, anche Cunardo ha bisogno di essere amato e curato, gli incivili e i maleducati purtroppo lasciano il segno – dichiarano gli organizzatori della giornata ecologica 2019 – con questa iniziativa vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza in un momento di impegno civico, a difesa dell’ambiente e dell’ecosistema che ci circonda. Cunardo si estende su oltre 6 chilometri quadrati, ha tante vie, parchi, boschi e prati, è impensabile che i due operatori comunali possano tenere pulito tutto, tutti i giorni, e allora tocca ai cittadini dimostrare che se ciascuno fa la sua parte il paese può essere ancora più bello, più pulito e più sicuro”.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Protezione civile al numero 334 6653710 oppure scrivere all’indirizzo cunardo.protciv.segreteria@gmail.com.