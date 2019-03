Droga nelle bibite della festa, una denuncia

Una delle due si è sentita male ed è arrivata all’ospedale che era già in coma dopo aver bevuto qualche drink in quella casa dove era in corso una festa tra giovanissimi. Un’altra ragazzina anche lei minorenne al pronto soccorso con sintomi simili: i medici chiamano la polizia. E le volanti scoprono subito che qualcosa non va: si fanno dare l’indirizzo della festa e fanno irruzione.

Tutto ha inizio sabato sera in una casa di Induno Olona dove ci sono una decina di minorenni, e una cinquantina di altri ragazzi che non vanno oltre i 22 anni. Gira qualche bicchiere, si balla e si beve. Ma tra i tavoli si aggira anche un ragazzo di qualche anno più grande – residente “in una provincia lombarda“, dice la polizia – che in mano tiene una siringa senz’ago con dentro una sostanza che viene versata nei bicchieri. Secondo la squadra Mobile di Varese è quella la droga accusata di aver provocato i malori.

La festa viene sospesa e la siringa trovata nel locale lavanderia della villa e la sostanza nell’auto del ventiquattrenne e poi anche nella sua abitazione. L’espletamento di tutte le formalità di polizia porta a mattina – romanica – quando il giovanotto viene pure interrogato dal pubblico ministero; poi scatta la denuncia.

Probabilmente la sostanza è GBL, la “droga dello stupro”, un elemento inodore e insapore, che viene sciolto in bevande così da non alterarne il sapore e che una volta ingerito lascia l’assuntore alla mercé del suo aguzzino.

Le due ragazze sono fuori pericolo.