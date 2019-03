Droga nelle scarpe, un arresto

Lo conoscevano perché in passato aveva già avuto problemi con la giustizia per questioni legate allo spaccio di droga. Così ieri mattina quando i carabinieri l’hanno notato, hanno deciso di fermarlo e quell’intuizione è stata corretta poiché quel 43enne varesino L.L.P le iniziali, manifestava una particolare tensione.

Così i carabinieri della Stazione di Sesto Calende hanno arrestato l’uomo residente a Vergiate, per spaccio e detenzione

illecita di sostanza stupefacente.

Durante un servizio perlustrativo i militari hanno notato l’individuo mentre camminava a piedi verso casa e si sono subito insospettiti dall’atteggiamento nervoso che ha assunto quando si è accorto della loro presenza.

L’uomo, immediatamente fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish, nascosti all’interno della scarpa che indossava.

I militari hanno poi esteso la perquisizione all’interno della sua abitazione, dove hanno rinvenuto, nell’armadio della camera da letto, un altro panetto di hashish del peso di 60 grammi, una bustina di cellophane contenente della droga già confezionata e due coltelli sporchi di stupefacente, utilizzati per il confezionamento.

Il 43enne, recentemente condannato per lo stesso reato, è stato tratto in arresto in attesa di celebrare oggi il rito direttissimo avanti al Tribunale di Busto Arsizio.