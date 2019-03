Droga in piazza, in manette 22enne

Spaccio d’erba in piazza Repubblica: la polizia ha arrestato lunedì un ragazzo di 22 anni originario della Costa d’Avorio. Il giovane è stato notato dagli agenti delle Volanti mentre vendeva pochi grammi e in seguito alla perquisizione gli sono stati trovati addosso altri 18 grammi di stupefacente: è finito di fronte al giudice, che ha convalidato l’arresto nella mattinata di ieri, martedì.

Nello stesso giorno, in via Presolana, hanno trovato 2,28g di hashish, sostanza che poi è stata sequestrata dalla questura ma i responsabili non sono stati trovati.

Nella serata sempre la squadra Volanti ha effettuato un controllo di routine identificando uno straniero di origine albanese in questura per accertamenti così da scoprire che era sottoposto ad un provvedimento di allontanamento dall’area Schengen.