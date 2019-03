Escursione sul Monte Giorledo in Ticino

Domenica 31 marzo il CAI Luino propone un’escursione ad anello nella montagna del Locarnese, sul Monte Giorledo.

Si parte da Orselina ( mt.545 parcheggio via Eco ), che è sede di una delle più belle chiese del lago Maggiore… con una vista panoramica che affascina e conquista.. lungo sentieri con saliscendi, punti panoramici sul Locarnese, Piano di Magadino, Lago Maggiore e montagne del Gambarogno…con cappelle, chiesette ed alpeggi.

Si toccano le località di Ronco di Bosco (mt.580) Orecco ( mt.730 ) e Giorledo, il punto più alto dell’escursione (mt.1140). Da li inizia la discesa, che ci porta, dopo 15 min. a Cordonico (mt.1027), dove è prevista una lunga e rilassante pausa pranzo. Si tratta di un alpeggio davvero incantevole posto su un declivio dal fantastico belvedere, con baite ben ristrutturate ed una chiesetta dove conviene gironzolare per gustarsi appieno il luogo.

Proseguendo, raggiungiamo, in leggera salita, la chiesa di S.Bernardo (mt.1091), in stile barocco, eretta nel XV secolo, rimaneggiata nel XIX secolo ( con campanile costruito nel 1751.). Infine, scendendo da una mulattiera a zig zag, riguadagniamo il parcheggio.

Tempo escursione: h 4,30 (pause escluse ) Dislivello totale : ca 800 mt. – KM.11 – Difficoltà T2

Organizzatori : Diego – Francesco

Programma

Ritrovo: ore 08.45 posteggio porto nuovo Luino / ore 09.00 partenza con mezzi propri per Orselina – non serve bollino autostrada ( attenzione: tra il 30 ed il 31 marzo cambia l’ora: spostare un ora avanti ) – ore 09.45 ca. arrivo parcheggio – ore 10.00 circa partenza escursione

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale

non sarà possibile partecipare CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it