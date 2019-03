Esplode un bancomat nella notte, 40mila euro di bottino

Una detonazione nella notte, i vetri e l’apparecchio automatico che vanno in pezzi: è lo scena di un nuovo attacco a uno sportello Bancomat, questa volta a Gallarate, in via Torino, allo sportello della Popolare di Sondrio.

È il terzo episodio in pochi giorni nella zona del Gallaratese, dopo quello a Samarate e quello a Solbiate Arno. Ma si potrebbe aggiungere anche un quarto episodio, una settimana fa, appena oltre confine, a Lugano.

Il colpo a Gallarate è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Esplosione e fuga con il bottino, quantificabile in circa 40mila euro. Sul posto si sono precipitate le Volanti del Commissariato di Gallarate, che indaga sull’episodio.

Distrutto e oggi inutilizzabile, ovviamente, lo sportello del Bancomat (la foto è d’archivio).