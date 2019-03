Fanno esplodere il bancomat e distruggono la filiale

Hanno fatto esplodere il bancomat della banca e sono fuggiti, lasciando sul posto una vera e propria devastazione. I malviventi hanno agito nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2.20, colpendo la filiale di Samarate della “Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate” in via Roma. Il boato si è sentito a chilometri di distanza e molte sono state le richieste dei residenti che chiedevano informazioni su più canali.

Ingenti sono i danni alla filiale della banca. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’esplosione è stata innescata dall’esterno della filiale e ha mandato in frantumi due delle vetrine della banca, compromettendo la bussola di ingresso e devastando anche gli uffici interni. Il bancomat è andato distrutto e con esso molte delle banconote che vi erano contenute. I malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

L’allarme è scattato subito: sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto gli elementi di indagine utili a risalire agli autori del colpo. Al momento non sarebbero stati registrati danni agli edifici. Il bottino è ancora in fase di valutazione.