Ladri fanno esplodere il bancomat delle Poste

Due colpi con la stessa modalità a breve distanza uno dall’altro. Dopo il bancomat della BCC di Samarate questa volta è toccato al bancomat dell’ufficio postale di Solbiate Arno. Leggi anche Samarate - Fanno esplodere il bancomat e distruggono la filiale

I ladri, che pare non siano riusciti a portare via nulla, hanno fatto esplodere un ordigno che ha completamente devastato l’impianto, senza riuscire a far saltare la cassaforte. Alle 4 del mattino di domenica 17 marzo il boato ha svegliato i residenti di via Moro: alcune auto parcheggiate attorno all’ufficio postale sono state seriamente danneggiate. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e i ladri sono fuggiti a mani vuote.

La zona è sorvegliata da alcune videocamere ed è proprio dalle riprese fatte dalle telecamere che partiranno le indagini.