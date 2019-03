Quattro assalti al Bancomat nel giro di una settimana

Prima Samarate (nella foto), poi le poste di Solbiate Arno, poi Gallarate. L’assalto alla Popolare di Sondrio in via Torino a Gallarate è il terzo episodio che si registra in meno di una settimana nella zona del Gallaratese.

Identica la tipologia di assalto, anche se poi andrà verificata se la tecnica di detonazione e le modalità operative sono le stesse nei tre diversi casi, su cui indagano Carabinieri e Polizia delle diverse aree coinvolte.

Tre episodi a cui si potrebbe aggiungere anche un quarto assalto, avvenuto una settimana fa appena oltre confine, a Lugano. Vero che spesso le incursioni in territorio ticinese rispondono a gruppi organizzati più specializzati e attivi sulla fascia di confine (o, se in trasferta, con basi e contatti in zona di confine). Ma la coincidenza temporale tra i quattro episodi è curiosa.