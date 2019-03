Europa e opportunità, incontro con l’eurodeputata Lara Comi

Accedere ai fondi europei, è una possibilità che viene concessa agli enti, alle associazioni ed ai privati.

L’avvocato Alessandra Sisti introdurrà l’onorevole Lara Comi , che oltre a spiegare le grandi opportunità concesse dai fondi europei illustrerà i contenuti del suo testo, che permettono praticamente di accedere ai fondi europei.

Lara Comi ha realizzato un manuale d’uso, gratuito e senza stemmi di partito, per far capire a cittadini, imprese, enti e associazioni come cogliere le opportunità dei fondi europei.

Perché non si può sempre mettere all’indice l’Europa come causa di ogni male quando poi non si colgono le opportunità che l’Europa mette a disposizione dell’Italia. Non utilizzare i fondi europei è uno spreco.

Mario Giordano ha curato la prefazione del libro.”Finanziamenti europei per tutti” che verrà distribuito gratuitamente nella serata e messo a disposizione di tutti in formato digitale nei prossimi giorni.

Un’occasione per Biandronno ed i Comuni limitrofi per comprendere in quale modo accedere a risorse per realizzare progetti sul territorio ed utili alla comunità.”

28 marzo, 18,30 sala polivalente Cygnus GEA a Biandronno.