Festa con “L’Alveare che dice sì!”

A Saronno è arrivato da qualche mese l’Alveare che dice Sì, il progetto digitale che permette di fare la spesa direttamente dai produttori locali del territorio.

L’Alveare che dice Sì! sta diffondendo in Italia un nuovo modo per fare la spesa: tramite la piattaforma www.alvearechedicesi.it, produttori locali e consumatori si uniscono per sostenere il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero.

Il progetto che ha già conquistato 85.000 consumatori su tutta Italia, con 160 Alveari e 1.500 produttori, è arrivato anche a Saronno dallo scorso Novembre. Gli iscritti di Saronno sono quasi 700, ogni settimana dai 12 ai 15 produttori consegnano personalmente frutta e verdura, pane, formaggi, birra artigianale… e tanti altri prodotti a km0 e genuini!

Rispetto degli animali, allevati in condizioni di benessere, e rifiuto del modello consumistico di “allevamenti intensivi”, prodotti coltivati con metodi rispettosi degli equilibri ambientali e rigorosamente di stagione, produzioni sostenibili, lotta alla plastica e agli imballaggi mediante l’utilizzo di cassette da riciclare… sono alcuni dei valori su cui Marina, il gestore dell’Alveare di Saronno, ha impostato il proprio Alveare.

Come funziona L’Alveare che dice Sì!

I produttori locali si iscrivono al portale www.alvearechedicesi.it e si uniscono in un “Alveare”, mettendo in vendita online i loro prodotti: frutta, verdura, carne, formaggi. I consumatori che si registrano sul sito posso acquistare ciò che desiderano presso l’Alveare di Saronno, chiudendo gli ordini entro il lunedì sera.

Il ritiro dei prodotti avviene il mercoledì, dalle 18.30 alle 19.30 presso il Palaexbo, bar Toda Joia, in via Piave 1. Il momento della Distribuzione è un’occasione per conoscere personalmente i contadini, conoscere gli altri iscritti, degustare nuovi prodotti e avere un momento conviviale sul territorio.

Marina Cipriani: marina@alvearedisaronno.it tel 3493508160

Festa di Primavera

Il 3 aprile, durante la Distribuzione, ci sarà una grande festa a ingresso libero, in cui tutti i produttori porteranno le loro delizie in degustazione, ci saranno laboratori per bambini, tornei, una lotteria e una dimostrazione casearia dal vivo!

Programma della giornata, c/o il Bar Toda Joia, via Piave 1 Saronno:

17.30: Laboratorio per bambini 4-10 anni. “Conoscere le erbe aromatiche”, creazione di un piccolo erbolario e di un vasetto di sale aromatizzato da portare a casa. Posti limitati iscrizione obbligatoria (3493508160). Costo 3€ per il materiale.

18.30: Inizio delle degustazioni libere di formaggi, salumi, carne, pane, birra, vino… e tutti gli altri prodotti dell’Alveare!

18.30: Inizio dei tornei di Calciobalilla e Ping Pong. Iscrizione 1€ a persona. Si vince il magnete “Il mio frigo ama le stagioni” e uno Spritz offerto dal bar Toda Joia.

18.30: dimostrazione casearia a cura dell’Azienda Agricola ZIPO

19.15: Estrazione del premio di prodotti omaggiati da tutti i contadini. Per partecipare bisogna aver fatto la spesa online su www.alvearechedicesi.it presso l’Alveare di Saronno entro lunedì sera.

Materiale foto e video disponibile presso la Pagina Facebook:

www.facebook.com/alvearedisaronno

Per ulteriori informazioni, potete contattarmi direttamente, mi farebbe piacere conoscervi personalmente o anche solo fare una chiacchierata telefonica o un’intervista:

marina@alvearedisaronno.it 3493508160