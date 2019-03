Festa di San Patrizio alla Corte del ciliegio

Riprese le attività dopo la festa per l’inaugurazione del 24 febbraio e il grande successo della festa per il carnevale, la Corte del Ciliegio di Castellanza si propone anche a San Patrizio come centro di aggregazione per le famiglie con bambini che hanno voglia di stare insieme con tanta allegria e proposte divertenti.

Ecco il programma della Festa di San Patrizio alla Corte.

Alla Corte del Ciliegio si potrà assaggiare l’incredibile stinco laccato alla Guinness con un’ottima birra e imparare i passi delle tipiche ballate con i tuoi bambini per un viaggio alla scoperta delle origini di San Patrizio.

Sabato 16 marzo – ore 19

Cena al bistrot con le prelibatezze emiliane di Gnoko e un gustoso stinco laccato con riduzione di Guinness e miele d’acacia con patate al forno. In ludoteca: trucca bimbi a tema St Patrick e tanti giochi. L’ingresso in ludoteca è gratuito per chi cena al bistrot.

Domenica 17 marzo

Ore 11: Brunch di San Patrizio con trucca bimbi e giochi

Dalle 16:30: Impariamo a ballare le danze tipiche di San Patrizio e girotondo “Irish” con genitori e bambini. La festa prosegue all’interno della corte con ampia selezione di birre alla spina ed artigianali e cena al bistrot.