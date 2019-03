Forza Italia: “Centro destra unito, l’unica soluzione per Induno”

A Induno Olona il dibattito nel centro destra si sta accendendo, e dopo la lista civica “Cambiamo Induno”, anche Forza Italia fa appello all’unità della coalizione.

Forza Italia, che alle precedenti elezioni amministrative del 2014, formava con la Lega e Fratelli d’Italia la lista “La casa di tutti” – presente in consiglio comunale con i consiglieri di minoranza Alessandra Majorana, Rosa Ferrazzi e Andrea Brenna – ha diffuso oggi una nota in cui si chiede alla Lega “di adoperarsi concretamente per la tenuta della coalizione”.

«A seguito delle notizie apparse sui quotidiani locali – si legge nel comunicato – la sezione di Forza Italia di Induno Olona sente la necessità di esprimere alla sezione della Lega di Induno Olona l’invito e l’auspicio di credere nel progetto di un centro destra unito e di adoperarsi concretamente per la tenuta della coalizione».

«In questi anni tutte le forze di centrodestra hanno collaborato in modo intenso e costruttivo per il bene di Induno – prosegue la nota della sezione cittadina – si è compreso come la vera forza sia l’unità e come solo uniti si possano ottenere dei successi elettorali, sia a livello locale come del resto a livello nazionale».

«Questo non è solo un mero auspicio – aggiunge Emilio Tanzi, storico coordinatore indunese di Forza Italia – ma è certamente anche la richiesta che gli indunesi ci stanno rivolgendo».

La ricerca di un candidato sindaco unitario è lo scoglio da superare. La Lega, almeno ufficialmente, non ha ancora presentato un nome, ma la possibile candidatura della consigliera Rosa Ferrazzi sembra essere il nocciolo della questione.

«È importante precisare che Forza Italia non ha alcun tipo di preclusione verso nessun candidato – puntualizza la nota di Forza Italia – purché il soggetto indicato sia in grado di essere un catalizzatore di tutte le anime del centrodestra indunese e che sia pertanto in grado di trovare il consenso di tutte le forze della coalizione che tanto bene ha lavorato in questi anni. Invitiamo quindi la Lega a voler esprimere un candidato che possa rappresentare l’intera coalizione di centro destra indunese, oppure, qualora la Lega non abbia un elemento che riesca ad essere rappresentativo di tutti, chiediamo di non arroccarsi dietro sterili personalismi che non porterebbero a nulla e pensare sempre prima al bene di Induno».

«Siamo convinti – conclude la nota di Forza Italia – che la Lega sarà un elemento fondamentale della coalizione alle prossime elezioni, se però il centrodestra non si presenterà unito a causa di vuote imposizioni politiche, purtroppo il gruppo della Lega dovrà anche farsi carico di assumersi la responsabilità di giustificare agli indunesi le ragioni che l’hanno fatto desistere dal proseguire un progetto unitario rinnegando, nei fatti, tutto il lavoro sin qui svolto presentandosi quindi alla chiamata elettorale in contrapposizione al gruppo di cui sino ad oggi ha fatto parte».