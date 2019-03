Prova di forza della Lega: il candidato sindaco sarà Rosa Ferrazzi

(Nella foto: Rosa Ferrazzi con il governatore della Lombardia Attilio Fontana)

Ieri gli appelli di Forza Italia e della lista “Cambiamo Induno” per trovare un candidato sindaco condiviso e in grado di unire la compagine di centro destra, oggi la risposta della Lega: il candidato sindaco sarà Rosa Ferrazzi.

«La sezione della Lega di Induno Olona, in accordo con la segreteria provinciale del Movimento ed in base agli accordi politici definiti al tavolo provinciale del centrodestra, è lieta di annunciare che il candidato sindaco per Induno è la militante della Lega Rosa Ferrazzi – si legge nella nota diffusa questa mattina – Tutti i militanti e sostenitori della Lega, ivi compreso il nostro presidente Attilio Fontana, sono concordi nel sostenere Rosa nell’imminente campagna elettorale, ringraziandola per la disponibilità che ha dato e per l’impegno che si è presa».

La Lega, dunque, ha deciso di sgombrare il campo da equivoci e risponde così al principale alleato di centro destra (con cui era scesa in campo nel 2014) che ieri aveva chiesto pubblicamente di lavorare insieme per un candidato che possa essere “un catalizzatore di tutte le anime del centrodestra indunese e che sia pertanto in grado di trovare il consenso di tutte le forze della coalizione”. Rosa Ferrazzi, a ieri, non era sicuramente il candidato in grado di unire il centro destra indunese.

La Lega non sembra dunque preoccupata per i toni decisi del comunicato di Forza Italia e quelli, altrettanto chiari, dell’appello all’unità di “Cambiamo Induno”: «Nei prossimi giorni le segreterie locali dei vari partiti di centrodestra si troveranno per definire la squadra che accompagnerà Rosa nei prossimi 5 anni di amministrazione del paese – spiega la segretaria indunese – La lista che si andrà a comporre sarà aperta, oltre che agli altri players di centrodestra, anche a figure indipendenti che hanno già manifestato la loro disponibilità a far parte della squadra».

«Per quanto riguarda il programma da presentare agli elettori indunesi – prosegue il comunicato del Carroccio – i gruppi oggi presenti all’opposizione in consiglio comunale stanno lavorando da mesi per definirlo in tutti i suoi dettagli, inserendo i contributi raccolti dai cittadini negli incontri svolti nei rioni e nei gruppi social che negli ultimi anni hanno fatto la loro prorompente comparsa sulla scena comunale».

Le ultime righe del comunicato sembrano voler sottolineare questa “prova di forza“: «Il simbolo che verrà presentato nelle prossime settimane avrà un preminente riferimento alla Lega, anche in considerazione dell’importante consenso che il movimento sta avendo a livello nazionale, ma lascerà ovviamente spazio alle altre componenti politiche. La Lega e il centro destra non hanno vergogna dei propri simboli e, andandone fieri, hanno tutta l’intenzione di comunicare ai cittadini la loro presenza».