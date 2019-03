Frontale tra un camion e una moto in via Provinciale, morto il motociclista

Incidente stradale intorno alle 16 di martedì 19 marzo a Cremenaga, in via Provinciale, la strada che porta a Lavena Ponte Tresa. Un motociclista, cittadino svizzero residente a Lugano, è morto.

Galleria fotografica Frontale tra un camion e una moto in via Provinciale, morto un motociclista 3 di 3

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto con targa svizzera e un veicolo pesante si sono scontrati frontalmente: nell’urto il motociclista, 32 anni, è rimasto incastrato sotto il veicolo da trasporto.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno disincastrato la persona affidandola alle cure del personale sanitario che ne ha costatato il decesso. La strada è stata chiusa per i rilievi e si sono registrati fino a tre chilometri di coda dalla frontiera.