“Con Giachetti per guardare avanti senza nostalgie”

Buona partecipazione nell’incontro di giovedì sera del Comitato Giachetti con Ada Lucia De Cesaris, già vice sindaco di Milano nella Giunta Pisapia e punto di riferimento del PD milanese.

L’intervento appassionato di De Cesaris è partito da un’analisi del contesto: «questo governo per incompetenza, improvvisazione e impostazione ideologica sbagliata ci sta portando verso una crisi economica pesante». De Cesaris, invitata dagli iscritti del Pd varesino, è intervenuta a sostegno della mozioni Giachetti in vista delle elezioni primarie che domenica 3 marzo porteranno iscritti ed elettori a scegliere il nuovo segretario del partito.

«Serve un PD forte per un’alternativa all’altezza della fase storica. Le primarie sono un passaggio decisivo, è fondamentale un’alta partecipazione – ha detto l’ex vice sindaco di Milano -. Perché Giachetti? Per guardare avanti senza nostalgie, perché è l’unica proposta che salvaguarda l’idea originaria del PD, perché porta avanti un progetto coraggioso, non ambiguo e proiettato nel futuro, perché rifiuta categoricamente l’idea di possibili alleanze con il Movimento 5 Stelle. Per ripartire è necessario aggiornare la proposta culturale nel segno di un riformismo radicale, rivendicando i risultati dei governi degli ultimi anni (stagione di grandi riforme). Allo stesso tempo, occorre riorganizzare il PD».

«Serata molto positiva che dà lo slancio per affrontare gli ultimi giorni della campagna per le primarie – spiega il comitato varesino -: per promuovere la partecipazione ai gazebo e per promuovere il voto a Roberto Giachetti, nella convinzione che una buona affermazione di questa proposta è importante per il futuro di tutto il Partito Democratico».