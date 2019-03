Guida completa al trading sul Forex per principianti

Il Forex trading è una delle poche strade di trading popolari a livello globale. Infatti, è il più grande mercato finanziario del mondo, dove ogni giorno vengono effettuate operazioni del valore di miliardi di dollari. A differenza di altri tipi di trading, il trading sul Forex è strettamente regolamentato da agenzie finanziarie internazionali. Questo assicura affidabilità e riduzione dei rischi per i trader.

In precedenza, i mercati forex non erano regolamentati; tuttavia, con il dilagante aumento del numero di persone che fanno trading per fare soldi o per un reddito costante, Ora c’è una regolamentazione rigorosa nella maggior parte dei Paesi. Negli Stati Uniti, i broker Forex sono regolamentati dalla NFA (National Futures Association) o CFTC (Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Attualmente, i principali centri di trading Forex sono a Londra, Francoforte, Tokyo, Singapore, New York e Hong Kong.

Per iniziare a fare trading sul mercato Forex, avrai bisogno di un broker affidabile. Tradefw.com è un broker forex leader di fiducia per innumerevoli trader principianti ed esperti. Offre le migliori operazioni di forex e opportunità di trading ai nuovi. Ma prima di caricare la pistola, lascia che ti informiamo sui dettagli essenziali e sui vari aspetti del mercato Forex, forex trading, e come può aiutarti a ridurre le tue preoccupazioni finanziarie.

Che cos’è il mercato Forex?

Forex sta per Foreign Exchange. Il mercato Forex è il mercato azionario e di forex trading più redditizio del mondo. Si tratta di acquisto, vendita, scambio e speculazione sulle valute. Questo mercato ha due livelli: il mercato interbancario e il mercato over-the-counter (OTC). Nel primo, le grandi banche fanno trading di valuta per la copertura, l’aggiustamento dei bilanci e per i loro clienti. Dall’altra parte, il mercato OTC è quello in cui le persone scambiano forex tramite piattaforme di trading online e broker. In questo modo offre ai trader la possibilità di fare rapidi scambi e profitti massicci attraverso decisioni di trading ponderate.

Il Forex trading è un tipo di speculazione in cui il trader deve accertare l’andamento del tasso di cambio delle combinazioni di valuta internazionali come EUR/USD (Euro-Dollaro USA) e AUD/USD (Dollaro Australiano – Dollaro USA). Le principali valute scambiate sono il dollaro USA, il dollaro canadese e australiano, l’euro, la sterlina britannica, il franco svizzero e lo yen giapponese.

Partecipanti del mercato Forex

Governi e banche centrali : Responsabile del volume delle riserve di valuta e dell’elaborazione e del cambiamento delle politiche monetarie tenendo presente l’economia.

Banche e istituzioni finanziarie : Le persone dipendono dalle banche per i cambi, per i viaggi e altre cose. Le banche fanno anche operazioni in valuta estera tra di loro.

Hedger : Un esempio sono le persone che importano ed esportano materie prime e hanno bisogno di fare transazioni in base al tasso di cambio.

Gli speculatori : Sono quelle persone che speculano sul movimento valutario per fare soldi. Sono anche conosciuti come trader di forex.

Come si muovono i prezzi del forex?

Vari fattori che influenzano il tasso di cambio delle valute estere e sono: l’intervento del governo, la performance di un’economia, le sue politiche economiche, l’inflazione dei tassi di cambio basati sulla domanda e l’offerta, gli eventi politici, i tassi di interesse, le importazioni del paese rispetto alle esportazioni, l’ammontare del debito che un governo ha contratto e l’opinione degli speculatori. È importante capire tutti questi fattori per sapere come funziona il mercato forex. La comprensione di questi fattori aiuta i trader ad effettuare operazioni redditizie o ad approfittare di alcune delle migliori operazioni di forex.

Come posso iniziare a fare trading sul forex?

Tradizionalmente il forex trading è stato fatto via telefono. Tuttavia, l’ascesa di Internet ha ravvivato l’intero mercato migliorandolo. Ora, il trading può essere fatto 24 ore su 24, 6 giorni della settimana utilizzando una piattaforma di trading online. Scopri la migliore piattaforma di trading per principianti leggendo le recensioni di forex trading degli esperti.

Dopo aver scelto una piattaforma di trading è necessario registrarsi e aprire un conto demo. Una volta che si è sicuri di fare trading in tempo reale, è possibile finanziare il conto e iniziare a fare trading. Se non hai alcuna esperienza con i mercati finanziari, allora dovresti imparare online. Troverai molti tutorial online sul forex trading per principianti che ti dicono come fare trading e capire i modelli di mercato per guadagnare profitti.

Suggerimenti di trading sul forex per principianti

Prima di fare affidamento su un broker come tradefw.com, che è tra i migliori broker forex regolamentati, ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a trovare il modo migliore per fare trading forex online:

La prima cosa da capire è che nel Forex trading, effettuerai operazioni finanziarie. Quindi, sai che dovrai rischiare una certa quantità di denaro per ottenere un grande grado di profitti.

Non cercare di fare profitti subito appena partito. Impara a fare forex trading passo dopo passo.

Accerta l’importo che sei disposto a investire, l’importo che si puoi pagare come commissioni di intermediazione e anche i tuoi obiettivi di trading.

Inizia con una piccola somma e, man mano che ci riesci, puoi aumentare le dimensioni del tuo conto.

Il trading sul Forex NON è semplice. Inizia concentrandoti su una singola combinazione di valute. Vai lento e costante.

Non fare scambi commerciali senza comprensione. L’ignoranza non facilita quando si tratta di forex trading.

Non fare trading sulla base di ipotesi, intuizione, congetture o voci.

Leggere i grafici e comprendere i modelli, ti aiuterà a prendere le giuste decisioni di trading.

Segui le tendenze del mercato, almeno all’inizio.

Il Forex è molto volatile e i migliori trader sono quelli che sanno come trarre vantaggio dai cambiamenti di tendenza.

Sii saggio. Controlla le tue emozioni. Non avere troppa fiducia in te stesso, prendi decisioni logiche.

Abbi il coraggio di correre dei rischi e preparati alle perdite. Tuttavia, concentrati sulla minimizzazione delle perdite e sulla massimizzazione dei profitti.

Imparate dai vostri fallimenti e continuate a provare. La pazienza è la chiave. Nessuno diventa un trader esperto durante la notte.

Se si fa trading sul Forex dopo essersi dotati di lezioni come Come fare trading sul forex, consigli e strategie di trading sul forex, fare e non fare delle migliori operazioni sul forex e un investimento iniziale decente, si può sicuramente fare soldi come i vari trader di valuta qualificati là fuori. Tuttavia, per un nuovo trader la strada per avere successo può essere inizialmente difficile; ma se sei paziente, disciplinato e hai obiettivi realistici, non c’è modo di fermarti. Iscriviti a Forexfww.com per creare il tuo conto di forex trading oggi stesso!