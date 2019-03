Importanti impegni romani, salta l’appuntamento con Calenda

E’ saltato “per importanti impegni che lo trattengono a Roma nella giornata di giovedì” l’incontro previsto per il 28 marzo, alle 18,30, presso l’Aula Magna dell’Università Insubria di via Ravasi 2.

Carlo Calenda, ex Ministro dello Sviluppo Economico, e Sergio Rizzo, grande firma del giornalismo italiano, erano i protagonisti del primo di una triade di incontri dal titolo: “Che cosa l’EUROPA fa per me?”, rassegna ideata e diretta da Cristina Bellon con il patrocinio dell’Università degli Studi Insubria di Varese, della Provincia di Varese, del Comune di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della Fondazione Giacomo Ascoli.

I prossimi appuntamenti della rassegna saranno: domenica 7 aprile, ore 11, con Dario Galli, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, e martedì 9 aprile ore 18,30 con Carlo Cottarelli, sempre all’Aula Magna di via Ravasi, a Varese.

Rinviato anche l’appuntamento con gli iscritti PD, che doveva tenersi al teatro Santuccio qualche ora dopo, alle 21. In questo caso la riunione slitta al 16 aprile.