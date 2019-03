La bella musica sul Ceresio: nuovo concerto all’Accademia

Nuovo appuntamento del programma di pomeriggi musicali offerti dall’Accademia di Porto Ceresio in collaborazione con il Conservatorio di Como.

Domenica 31 marzo alle 17, nella sala musica dell’Accademia, in via Mazzini 29 si esibiranno quattro giovani e bravi musicisti: il pianista Riccardo Dell’Oro, Giulio Radaelli al clarinetto, Viola Benaglia al violino e Yuyi Qu al pianoforte.

«Un bel concerto di musica da camera tra strumenti diversi sostenuti dal dialogo col pianoforte – spiega il M° Giovanni Salvatore Astorino, direttore dell’Accademia musicale – Un viaggio di oltre cento anni che i quattro compositori esprimono attraverso le diverse sensibilità e culture di appartenenza».

Ingresso libero

Il programma:

Robert Schumann

Fantasiestücke für Klarinette und Klavier op. 73

Zart und mit Ausdruck

Lebhaft, leicht

Rasch und mit Feuer

Gerald Finzi

Five Bagatelles for clarinet and piano

I. Prelude

II. Romance

III. Carol

IV. Forlana

V. Fughetta

César Franck

Sonata per violino e pianoforte in La maggiore

Allegretto ben moderato

Allegro

Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia

Allegretto poco mosso

Edward Elgar

Salut d’Amour

Viola Benaglia, violino

Yuyi Qu, pianoforte

Qui le biografie dei musicisti che si esibiranno domenica