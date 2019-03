La promessa di Antonelli: “Nel 2020 Busto vedrà la luce”

Busto tornerà a vedere la luce nel 2020, non appena si concluderà il lungo iter di assegnazione della gara da 11 milioni di euro grazie alla quale verrà data in affidamento ad un’azienda privata l’intera rete dell’illuminazione pubblica della città. Quasi 10 mila punti luce da sostituire, attualmente dotati di lampade ad incandescenza addirittura fuori produzione e che, quindi, non possono essere sostituite quando esauriscono il loro ciclo vitale.

Questo ha portato ad una situazione critica in molte zone della città con interi tratti di via per niente o male illuminati, aumentando il senso di insicurezza sia per gli automobilisti che per i pedoni. D’altra parte le zone in cui ci sono stati interventi come nel tratto del viale Duca D’Aosta, nei pressi della nuova rotonda, oppure in via per Lonate la differenza tra nuova e vecchia illuminazione è evidente.

Nel video il sindaco Emanuele Antonelli traccia quella che sarà la road map verso l’assegnazione della gara.

LA MAPPA DELLE VIE NON ILLUMINATE DI BUSTO ARSIZIO