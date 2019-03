La sfida di Alptransit per il territorio in una serata con Insieme & Futuro

Alptransit, questo è il tema dell’incontro pubblico organizzato dall’Associazione Culturale Varesina “INSIEME & FUTURO, di cui è Presidente l’ex Consigliere Regionale della Lombardia Luca Marsico, con la collaborazione del Comune di Cittiglio e che si terrà giovedì 7 marzo alle ore 21 presso la Sala Consiliare del comune stesso.

Dopo le introduzioni di Marsico e del sindaco di Cittiglio Fabrizio Anzani, interverranno a trattare l’argomento Claudia Maria Terzi – Assessore alle Infrastrutture, Trasporti, Mobilità Sostenibile, della Regione Lombardia e Roberta Cattaneo Direttrice Regionale FFS-Regione Sud.

L’incontro ha lo scopo di fare un primo punto sull’impatto socio-economico ed ambientale che questa opera potrà avere per il territorio. Per gli Amministratori locali sarà l’occasione per far chiarezza su quanto questa linea ferroviaria dal 2020 porterà sui vari territori. L’incontro ha lo scopo di far capire e chiarire dubbi, un confronto aperto fra Italia e Svizzera.