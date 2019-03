Lavori in autostrada, chiusure in A8 e A9

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 5 alle 05:00 di mercoledì 6 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500; -sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Castronno, per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700 o allo svincolo di Buguggiate, al km 42+000 e rientrare dal medesimo, verso Milano.

Chiusure anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 5 alle 05:00 di mercoledì 6 marzo, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Saronno, per chi proviene da Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Turate, al km 19+900 o Origgio Uboldo, al km 14+000.