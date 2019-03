Le feste religiose italiane, nel 2019

Il Natale è sempre lì, al 25 dicembre, con il semifestivo della vigilia (il “cenone”) e il 26 dicembre destinato al protomartire Stefano. Le altre festività religiose, però, cambiano di anno in anno. E mica solo la Pasqua cattolica. Perché si sono anche la Pasqua e le altre festività ebraiche come Kippur e Sukkot, le festività indù e così via. Senza dimenticare ad esempio la cattolicissima Pentecoste, che nel mondo italiano dice poco, ma in quello tedesco è una data di riferimento. Lo stato italiano però riconosce come giorni festivi anche quelli di altre religioni minoritarie, di presenza storica (come l’ebraismo) o cresciute fortemente con l’immigrazione (come gli ortodossi e i copti).

Quali sono le festività italiane? Quand’è Pasqua 2019? E pentecoste?

Partiamo con quelle cattoliche: Pasqua 2019 è il 21 aprile, quest’anno. La Pentecoste di cui si diceva è al 9 giugno (per esempio è citatissima in Alto Adige-Suedtirol: potrebbe capitare di leggere cartelli come “l’albergo riapre a pentecoste” o “l’alta stagione va da pentecoste al 30 settembre).

Le festività del calendario ebraico 2019 in Italia

Le giornate festive sono fissate dagli articoli 4 e 5 della Legge n. 101 dell’8 marzo 1989.

Nel 2019, venerdì 19 aprile per gli ebrei è la vigilia di Pesach, Pesach inizia il 20 e 21 aprile e finisce al sabato 27 aprile: sono i sette giorni in cui “mangerete pane azzimo”, stando al testo biblico (che si legge anche nella liturgia cattolica).

Domenica 9 e lunedì 10 giugno è Shavuoth (Pentecoste), domenica 11 agosto c’è il digiuno del 9 di Av. Tra lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre c’è il Rosh Hashanà (Capodanno), il martedì 8 e mercoledì 9 ottobre è la Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione), lunedì 14 e martedì 15 ottobre dino al 21 è in calendario Sukkot, la Festa delle Capanne che dura sette giorni. Martedì 22 ottobre c’è il Simchàt Torà (Festa della Legge).

Le festività del calendario ortodosso 2019 in Italia

Per gli ortodossi, il calendario è differente da quello cattolico. Natale è stato il 7 gennaio, l’8 si festeggiava la Sinassi della Madre di Dio, il 14 gennaio la Circoncisione del Signore, il 19 gennaio Santa Teofania. Il sabato santo sarà il 27 aprile, la Pasqua il 28. La pentecoste sarà il 16 giugno, una settimana dopo quella cattolica. Il 28 agosto si festeggerà la Dormizione della Madre di Dio. Anche questo calendario è riconosciuto dallo Stato italiano e va ricordato che, con la nuova immigrazione, l’ortodossia è la maggiore religione in Italia dopo il cattolicesimo, ben radicata anche in provincia di Varese con diversi patriaracati (abbiamo scritto più volte di Natale ortodosso e battesimi ortodossi, da Varese a Busto). Segue il calendario ortodosso anche la chiesa copta, di cui sono fedeli soprattutto i cristiani d’Egitto e del Corno d’Africa, di Etiopia ed di Eritrea: i fedeli copti in provincia di Varese fanno riferimento alle chiese di Saronno e Pero, parte della diocesi copta di Milano.

Le festività induiste 2019 in Italia

La presenza di Indù è diffusa sul territorio nazionale, una grande concentrazione c’è in zone agricole con allevamento bovino, come nella bassa emiliana o nella bassa Bergamasca. Lo Stato riconosce l’Unione Induista Italiana e la festività indù di Divipali, fissata al 27 ottobre 2019.