Lions e Comune si prendono cura della vista dei bambini

Parte a Cavaria con Premezzo la campagna di “prevenzione primaria dell’ambliopia”.

L’iniziativa è proposta da Lions Club Solbiate Arno – Valle Arno e dal Comune di Cavaria con Premezzo, con l’assessorato ai servizi sociali retto da Serena Pirrello.

Lo screening si svolgerà sabato 23 marzo, dalle 9 alle 12.30, al municipio di piazza Sandro Pertini 75 (per appuntamento: 0331 217480 interno 42): è rivolto ai bambini da 12 a 72 mesi di età. È infatti questo il periodo migliore per intervenire a correggere il difetto dell’ambliopia, detto anche “occhio pigro”, che può provocare miopia in età adulta.